سوق السكن يتفوق والعقارات يتفاوت.. 155 ألف منزل جديد بـ3 مدن سعودية

إحصاء عن الربع الثاني من عام 2021 ومبادرات حكومية يصل مداها إلى 2023

واصل السوق السكني في المملكة العربية السعودية أداءه المتفوق؛ في حين ظل الأداء العام لسوق العقارات متفاوتًا في الربع الثاني من عام 2021؛ وفقًا لوكالة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك".

وشهدت في الدرجة الأولى المكاتب بالعاصمة الرياض، زيادات في الإيجارات؛ لكن مدنًا أخرى سجّلت بعض الانخفاض في أسعار الإيجارات في الربع الأخير.

وقال فيصل دوراني الشريك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في "نايت فرانك": "لم يكن التعافي بعد كوفيد-19 سهلًا أبدًا؛ لكننا نشهد نموًّا مستدامًا في قطاعات معينة من السوق.. وفي سوق العقارات السكنية تُواصل مختلف المبادرات الحكومية في تسريع معدلات ملكية المنازل في جميع أنحاء المملكة".

وتساهم المبادرات الحكومية لدعم النمو في السوق السكنية، في توفير سوق نشط بشكل استثنائي؛ حيث من المقرر الانتهاء من 155 ألف منزل جديد قبل نهاية عام 2023 في الرياض وجدة والدمام، منها 100 ألف في الرياض وحدها.