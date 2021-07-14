لمدة 4 سنوات.. " الحديثي" رئيساً لنادي أبها

اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مجلس إدارة نادي أبها لمدة 4 سنوات برئاسة الدكتور أحمد بن إبراهيم الحديثي، وفهد أحمد آل مفرح نائباً للرئيس وعضوية كل من :

أحمد المتحمي وخالد الشهري ورانية عسيري وسفيان آل عايض وعلي أبوسرهد وطارق أبو ملحة.