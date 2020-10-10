فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

كيف تدخلت تلميذة عاقلة وحذرت الجميع؟

كانت مجموعة من تلاميذ الصف الثاني بالتعليم الأساسي في فصل افتراضي للتعليم عن بُعد، عندما انقطع فجأة تواصلهم مع معلمتهم بمدرسة باركلاند في ولاية تكساس، وعندما حاول التلاميذ البدء في المشاكسة تدخلت زميلتهم لإيقافهم.

وحسب شبكة "إيه بيسي" الإخبارية، حدثت الواقعة حين كانت المعلمة إيميلي بيكرنج تقوم بتدريس فصل افتراضي عن بُعد لمجموعة من تلاميذ الصف الثاني بمدرسة باركلاند في مدينة إل باسو بولاية تكساس.

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، يبدأ الفيديو بالمعلمة إيميلي وهي تقول: "أوه، لقد تم إخراجي من الفصل الافتراضي والتواصل مع التلاميذ، ولكن مع ذلك استمر التطبيق الذي تستخدمه المعلمة في تسجيل ما يحدث بالفصل".

مشاكسة وعبث

وهنا بدا أن أحد التلاميذ يستعد للمشاكسة والعبث حين تساءل: ماذا حدث يا رفاق؟ فردت زميلة له: ماذا حدث؟ وقال ثالث: لقد غادرت المعلمة الاجتماع. وقال رابع: لقد طردها الإنترنت.

ومع بدء التلاميذ في المشاكسة تدخلت زميلتهم العاقلة ميرلين ويل محاولة تحذيرهم من أن المعلمة تسجل ما يحدث. وقالت ميرلين محذرة: أرى أن هناك زر تسجيل صغيرًا في أعلى الشاشة. إن المعلمة تسجل ما يحدث، ويمكنها مشاهدتنا ورؤية أننا لا نحسن التصرف. فردت تلميذة: نعم، أعرف أنها تسجل ما يحدث. وأضافت ميرلين: مديرة المدرسة أيضًا تسجل ما يحدث.

الأم تلاحظ ما حدث

وكان لكلمات ميرلين أثر في المنزل، فقد كانت أمها جيني قريبة منها وسمعت ما تقول، وقالت الأم أنها فوجئت بتصرف ميرلين، وشعرت بالفخر لحسن تصرفها.

وفي مقابلة مع شبكة " إيه بي سي"، قالت الأم جيني: كنا دائماً نشجع ابنتنا ميرلين لتكون في موقع القيادة، وتختار ما هو صحيح لتفعله حتى إذا لم يكن هناك رقيب عليها، وأعتقد أن هذه أول مرة تتصرف بهذا الشكل حين لزم الأمر.

ووصف ميرلين ما حدث قائلة: كنت كأنني قائدة للنمل، وكانوا يسيرون بشكل متعرج، ولا يجب أن يحدث هذا وأنا أتابعهم.

عبارة الخبز المحمص

وتدخل أحد التلاميذ ليدعم ما تقوله ميرلين، ويقول: "we'll be toast" وتعني العبارة حرفياً " أننا سنكون خبزاً محمصاً"، لكن من حيث الاستخدام فالعبارة تعني " أننا سنقع في مأزق".

لكن تلميذة ردت قائلة: أريد أن أتناول خبزاً محمصاً.

وبعد هذه العبارة، أخذت الأمور اتجاهاً مختلفاً، حيث قالت ميرلين: إلى من قال عبارة "we'll be toast"، يجب أن تتناول خبزاً محمصاً في وجبة الإفطار غداً.

وتعلق الأم جيني قائلة: أتساءل ما الذي تعلموه ودفعهم للحديث عن الخبز المحمص.

براءة الأطفال

وتعلق الأم جيني على الموقف قائلة، لم يكن هناك إجماع على طريقة تناول الخبز المحمص، لكن كان هناك أمراً واضحاً، وهو أن هذه لحظات بسيطة كنت أريد رؤيتها دائماً عندماً أعمل ويكون الطلاب في المدارس، إن الموقف يذكرني ببراءة الأطفال.