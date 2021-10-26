حالة رياح نشطة وسحب رعدية على الباحة.. و"الأرصاد" ينبّه

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر إلى الساعة السابعة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس في منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات -بمشيئة الله- إلى تكوُّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد.