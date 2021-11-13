تحويل أحد مشاهير السناب إلى النيابة بسبب ادعاء كاذب

أعلن السناب الرسمي لوزارة الداخلية استدعاء مواطن؛ نَشَر عبر حسابه في السناب شات ادعاء كاذبًا عن تعرُّضه للابتزاز مقابل مبلغ مالي.



وبيَّنت "الداخلية" أن المواطن أقرَّ بعدم صحة الادعاء، وأن الهدف الترويج لحسابه، مبينة أنه تم اتخاذ اللازم حياله، وإحالته للنيابة العامة.



يُشار إلى أن المواطن يُصنَّف ضمن مشاهير السناب شات.