"عبدالملك": ميليشيا الحوثي استهدفت الصحافي العتمي وقتلت زوجته الحامل

رئيس الحكومة اليمنية: يأتي ذلك استمرارًا لنهجها الإرهابي في استهداف الأبرياء

كشف رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الثلاثاء، أن التحقيقات الأولية في التفجير الإرهابي الذي استهدف سيارة الصحافي محمود العتمي المتعاون مع قناتي "العربية" و"الحدث" في عدن ما أدى إلى مقتل زوجته الحامل، تشير إلى بصمات ميليشيا الحوثي الانقلابية، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، أكد "عبدالملك" أن الأجهزة المختصة توصلت إلى خيوط مهمة في هذه الجريمة الغادرة التي سينال مرتكبوها العقاب العادل عاجلاً أو آجلاً، وفق تعبيره.

واتهم رئيس الحكومة اليمنية، خلال زيارته، اليوم الثلاثاء، للصحافي العتمي الذي يتلقى العلاج حاليًا في أحد مستشفيات العاصمة الإماراتية أبوظبي، ميليشيات الحوثي بارتكاب هذه الجريمة الإرهابية، وقال إنها "استمرارًا لنهجها الإرهابي والإجرامي في استهداف المدنيين الأبرياء".

وكرر معين عبدالملك تقديم التعازي للصحافي العتمي بمقتل زوجته الصحافية رشا عبدالله، وطفلهما الجنين، على أيدي ما أسماها "عصابات الإرهاب الدموية التي تجردت من كل القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية واستهدفت سيارتهما بزرع عبوة ناسفة"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار الصحافي العتمي بدوره ، إلى التهديدات التي تلقاها قبل حدوث هذه الجريمة الإرهابية وأدت إلى مقتل زوجته وهما في الطريق إلى المستشفى من أجل الولادة.

وقُتلت الصحافية رشا عبدالله الحامل في شهرها الأخير، وأُصيب زوجها الصحافي محمود العتمي بجروح خطيرة، في نوفمبر الماضي، بانفجار عبوة ناسفة بسيارتهما، في ساحل أبين بمديرية خور مكسر بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.