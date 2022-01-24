"المسحل " يجري اتصالاً برئيس بعثة المنتخب العماني ويطمئن على سلامتها

بعد إصابة ثلاثة بفيروس كورونا

أجرى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس الاتحاد العماني محسن المسروري رئيس بعثة المنتخب العماني المتواجدة حالياً في جدة استعداداً لملاقاة الأخضر في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.


واطمأن رئيس الاتحاد السعودي على سلامة بعثة المنتخب العماني الشقيق التي أعلنت عن 3 إصابات بفيروس كورونا داخل صفوفها بعد المسحة التي أجريت لأفرادها لدى وصولهم إلى المملكة، أمس الأحد.

وأعرب المسحل عن تمنياته بالشفاء العاجل للثلاثي المصاب، وبطيب إقامة بعثة المنتخب العماني الشقيق في بلدهم الثاني المملكة.

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24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443 10:15 PM

بعد إصابة ثلاثة بفيروس كورونا

"المسحل " يجري اتصالاً برئيس بعثة المنتخب العماني ويطمئن على سلامتها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أجرى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس الاتحاد العماني محسن المسروري رئيس بعثة المنتخب العماني المتواجدة حالياً في جدة استعداداً لملاقاة الأخضر في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.


واطمأن رئيس الاتحاد السعودي على سلامة بعثة المنتخب العماني الشقيق التي أعلنت عن 3 إصابات بفيروس كورونا داخل صفوفها بعد المسحة التي أجريت لأفرادها لدى وصولهم إلى المملكة، أمس الأحد.

وأعرب المسحل عن تمنياته بالشفاء العاجل للثلاثي المصاب، وبطيب إقامة بعثة المنتخب العماني الشقيق في بلدهم الثاني المملكة.

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