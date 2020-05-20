"السديري": محمد بن سلمان "صانع السعودية الجديدة".. وصعد بنا لعنان السماء

جاء ذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لبيعته وليًّا للعهد

قال نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سابقًا، الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، إن المملكة العربية السعودية عاشت ثلاثة أعوام من التغيير الكبير، ومن الارتقاء بالإنسان وبالحياة الكريمة، وبمزيد من التأثير السياسي والاقتصادي في العالم. ثلاثة أعوام وسيدي ولي العهد "صانع السعودية الجديدة" يصعد بنا نحو عنان السماء.

جاء ذلك في تصريح لـ"السديري" بمناسبة الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأضاف الدكتور توفيق السديري قائلاً: "تأتي هذه الذكرى العزيزة على جميع أبناء الوطن في وقت يشهد فيه العالم أجمع ظروفًا عصيبة بسبب جائحة فيروس كورونا، التي خلفت خسائر بشرية واقتصادية بالغة. وبفضل من الله، ثم بالقيادة الحكيمة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، نجحت السعودية في إدارة الأزمة بشفافية تامة، واتخذت إجراءات احترازية، أسهمت في تخفيف الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة".

ونوه "السديري" بالدور الكبير الذي يقوم به سمو ولي العهد في السير بسفينة الوطن إلى بر الأمان قائلاً: "ثلاثة أعوام من العمل والجهود والتنمية والبناء والمتابعة التي يقوم بها سمو سيدي ولي العهد الأمين القائد الملهم، وصانع التغيير، ومهندس رؤية السعودية (2030)، وبفضل من الله نجني ثمارها اليوم في مختلف المجالات؛ ليكون هذا الوطن الشامخ أنموذجًا في بناء دولة عصرية قوية الأسس والركائز، تعتمد على استثمار عقول شبابه وشاباته وطاقاتهم للنهوض بالاقتصاد السعودي؛ ليصل إلى مصاف الدول الكبرى".

وأكد الدكتور "السديري" نجاح برنامج التحول الوطني 2020، وهو الذراع القوية لرؤية السعودية 2030، الرؤية الحكيمة والاستشرافية لمستقبل السعودية على الأصعدة كافة، ورافد من روافد الاقتصاد المتين الذي يعتمد حاليًا على طاقات شبابنا وشاباتنا، وذلك لم يكن ليتحقق لولا الله، ثم جهود ومتابعة القائد الشاب لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

وأردف قائلاً: "إن استمرار سمو ولي العهد الأمين في محاربة الفساد، واعتماده على مبدأ الوضوح والشفافية كعادته في إدارة الملفات كافة، قطع الطريق على الأعداء والمتربصين بوطننا الشامخ وبقيادتنا الرشيدة وبلحمة الشعب السعودي الذي يعد خط الدفاع الأول".

واختتم الدكتور توفيق السديري تصريحه سائلاً الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لما فيه عز الإسلام والمسلمين، ولما فيه خدمة البلاد والعباد، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، ويديم عليها العز والرخاء، وأن ينصر الله رجال أمننا وجنودنا البواسل في الحد الجنوبي، وأن يعين أبطال الصحة، ويبارك في جهودهم.