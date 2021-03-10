شاهد.. إنجاز 98 % من جسر تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الحج بمكة

"الجزء الثاني" من نهاية تقاطع شارع الجزائر إلى تقاطع التنعيم

كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أن نسبة إنجاز جسر تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الحج بلغت 98 %.

وقالت "الهيئة": "مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة (الجزء الثاني) من نهاية تقاطع شارع الجزائر إلى تقاطع التنعيم جارٍ فيه العمل على تنفيذ جسر تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الحج بنسبة إنجاز 98٪".

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10 مارس 2021 - 26 رجب 1442 10:40 PM

"الجزء الثاني" من نهاية تقاطع شارع الجزائر إلى تقاطع التنعيم

شاهد.. إنجاز 98 % من جسر تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الحج بمكة

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أن نسبة إنجاز جسر تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الحج بلغت 98 %.

وقالت "الهيئة": "مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة (الجزء الثاني) من نهاية تقاطع شارع الجزائر إلى تقاطع التنعيم جارٍ فيه العمل على تنفيذ جسر تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الحج بنسبة إنجاز 98٪".

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