"الصحة": التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا

شددت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي

أكدت الصحة أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وشددت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية، مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.



وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (948) حالة مؤكدة وتعافي (775) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9449)، منها (1018) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (404054) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (387795) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(9) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6810) حالات "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

