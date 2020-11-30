الهطولات تزيّن أجواء الإثنين.. الحصيني: هذه مناطقها

قال: من خفيفة إلى شبه غزيرة وتستمر حتى صباح الغد

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أنه خلال الـ "36" ساعة القادمة من اليوم الإثنين 1442/4/15هـ، حتى صباح غد الثلاثاء، أمطار وديم متفاوت من مكان إلى آخر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان والشرقية وشرق الشمالية وجنوب مكة المكرّمة وشرقها وشرق المدينة المنوّرة والكويت.

الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني

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30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 09:21 AM

قال: من خفيفة إلى شبه غزيرة وتستمر حتى صباح الغد

الهطولات تزيّن أجواء الإثنين.. الحصيني: هذه مناطقها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أنه خلال الـ "36" ساعة القادمة من اليوم الإثنين 1442/4/15هـ، حتى صباح غد الثلاثاء، أمطار وديم متفاوت من مكان إلى آخر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان والشرقية وشرق الشمالية وجنوب مكة المكرّمة وشرقها وشرق المدينة المنوّرة والكويت.

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