"Abola" البرتغالية: وكيل "كاريلو" يعرض عليه الرحيل بسبب تقليص رواتبه مع "الهلال"

كشفت تقارير صحفية أن وكيل أعمال اللاعب البيروفي أندريه كاريلو، قد قدم له العديد من العروض من أندية مختلفة ترغب في الحصول على خدماته بعد قرار إدارة الهلال بتخفيض رواتبه هو وباقي اللاعبين.



وكشفت صحيفة "Abola" البرتغالية عن أن النادي المهتم كثيرًا بضم اللاعب هو بشكتاش التركي؛ حيث طلب المدرب سيرجين يالسين مدرب النادي التركي معرفة إمكانية ضم اللاعب من عدمها.



وكانت صحيفة "elpopular" البيروفية قد نشرت تصريحات للاعب، تحدث فيها عن عدم رضاه عن قرار النادي بتخفيض راتبه بنسبة 50%، معتبراً أن إدارة النادي تبالغ كثيراً في تدابيرها المادية الناتجة عن أزمة كورونا.



كما نقلت الصحيفة أيضاً في التقرير الذي نشرته، تصريحات للاعب عن العادات والثقافة التي شاهدها في السعودية، مشدداً على أنها عادات جميلة.