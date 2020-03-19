"أرامكو": استقالة "آندرو قولد" عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة

وفق بيان أعلنته الشركة عبر موقع "تداول" والاستقالة تسري من تاريخ اليوم

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم، أن "آندرو قولد" قد استقال من منصبه كعضو في مجلس إدارة الشركة، وكرئيس للجنة المراجعة التابعة للمجلس؛ لأسباب شخصية وذلك بتاريخ 19/ 3/ 2020 وتسري هذه الاستقالة من تاريخه.

ووفق ما جاء في الخبر الذي نشره موقع "تداول" اليوم، تجدر الإشارة إلى أن "آندرو قولد" كان عضواً مستقلاً في مجلس إدارة الشركة في دورته الحالية التي ابتدأت بتاريخ 24/ 4/ 2018 كما كان يشغل منصب رئيس لجنة المراجعة في دورتها الحالية التي ابتدأت بتاريخ 9/ 5/ 2018.