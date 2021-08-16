"تراحم الرياض" تواصل تقديم المشاريع الصغيرة من "بساعدي أصنع نجاحي"

المبادرة تهدف إلى مساندة السجناء والمفرج عنهم لضمان إعادة دمجهم اجتماعياً

تستعد لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض "تراحم" لإطلاق المشروع الثاني من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي"؛ انطلاقا من رغبة اللجنة في دعم وتعزيز جهودها الرامية إلى مساعدة السجناء المفرج عنهم وأسرهم في تحقيق متطلبات الحياة المستقرة.

ويتم ذلك من خلال تشجيعهم على البدء في تنفيذ مشروعاتهم الصغيرة التي تضمن لهم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات واحتياجات الحياة الأساسية، وبما يسهم في إعادة دمجهم اجتماعيًا والاستفادة منهم في تحقيق احتياجات السوق المحلي وتشجيعهم على احترام الأنظمة والتعليمات والانخراط مرة أخرى في المجتمع بالعمل الجاد الذي يوفر لهم حياة كريمة.

ويعد المشروع إحدالمبادرات التي تتعلق بالجوانب الإنسانية والاهتمام بدعم الفئات الأولى بالرعاية وكذلك إعادة التأهيل والدمج الاجتماعي لأسر النزلاء والمفرج عنهم، من خلال تقديم الدعم المادي والعيني والفني واللوجستي؛ لتأسيس مشاريع صغيرة لهم تعينهم على تحقيق الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة الإنسانية هذا توافقا مع رؤية المملكة (2030).

وقد رصدت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم الرياض"، مبلغ 60 ألف ريال سعودي لدعم كل مشروع، بعد تطوير مهارات قدرات المستفيد من أجل تحقيق الاستقرار المادي وضمان تحقيق الحد الأدنى من الحياة الإنسانية والعيش الكريم.

وتتضمن الخدمات التي تقدمها المبادرة تدريب المستهدفين وتأهيلهم ومساعدتهم في إعداد دراسات الجدوى الخاصة للمشروعات الصغيرة المناسبة وفقًا لاحتياجات كل أسرة ونطاق إقامتها وعملها الجغرافي بعد التحقق من معايير النجاح الأساسية للمشروع.

وسيتم تدشين المشروع الثاني يوم الأربعاء المقبل بتاريخ 18/ 8/ 2021 في العثيم مول (الدائري الشرقي) برعاية محل شرم روز، وفريق نقي التطوعي.