شؤون الحرمين الشريفين تنفي عودة المصلين إلى المسجد الحرام

أكدت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين عدم فتح المسجد الحرام أمام المصلين، مشيرة إلى أن المصلين الحاليين هم من العاملين في المسجد الحرام وكل عامل يوجد في وقت دوامه.

ونفى هاني حيدر المتحدث الرسمي باسم رئاسة شؤون الحرمين، عودة المصلين للمسجد الحرام، مشيرًا إلى أن الصلوات المفروض تُقام في المسجد الحرام بالإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة منذ بداية الجائحة.

وطالب متحدث شؤون الحرمين عبر قناة الإخبارية السعودية، عدم الالتفات لأي شائعات تتناقل حول فتح أبواب المسجد الحرام للمصلين، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن أي جديد عبر المنصات الرسمية التابعة لرئاسة شؤون الحرمين.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1276226906208296961?s=20