"الذكاء الاصطناعي وعصر اللا خصوصية".. محاضرة افتراضية في "أدبي الأحساء"

تشمل نظريات عدة بينها نظرية الشبكة العصبية المستخدمة في تصميم العقل الافتراضي

ضمن برامجه الصيفية الافتراضية، يستضيف نادي الأحساء الأدبي عبر تطبيق (Zoom) الدكتور سعود بن محمد الهديب، أستاذ الذكاء الاصطناعي ومؤسس أكاديمية الروبوت، في محاضرة عن "الذكاء الاصطناعي وعصر اللا خصوصية".

يدير المحاضرة الإعلامي صالح العجرفي، مدير استديوهات الإذاعة بالدمام عند الساعة التاسعة من مساء الاثنين، الثامن من شهر ذي القعدة الجاري.

وسيتطرق المحاضر إلى نظريات كثيرة تتمحور حول الذكاء الاصطناعي؛ ومنها نظرية الشبكة العصبية. وهي الوجهة التي استخدمها الباحثون اليوم في تصميم العقل الافتراضي؛ مما جعل الآلة تتعلم من ذاتها، أي تنسج شبكة تعليمية أشبه بالشبكة العصبية في عقل الإنسان باستخدام أحد نظريات التمثيل الرياضي "Graph Coloring Heuristics"، وتجعلها تنمط الأشياء فتتعرف عليها، والأشخاص فتميز بين الفروق والأفعال، ثم تخمن القرارات الصائبة من خلال توقعات التحليل الرياضي باستخدام مزيج من الإحصاء والجبر وغيره، عندها نقول هذه الآلة ذكية.

ويعلن النادي -بمشيئة الله- عبر تطبيقه على منظومة الهواتف الذكية رابط المحاضرة.