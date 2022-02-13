إنجاز وطني.. "المواصفات" تحصل على الاعتراف الدولي في القدرات الفنية

لتقديم 4 خدمات مترولوجية مما يسهم في دعم البنية التحتية للجودة

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حصول مختبر المايكرويف التابع للمركز الوطني للقياس والمعايرة على اعتراف المركز الدولي للأوزان والمقاييس BIPM، لتقديم 4 قدرات فنية.



وأوضحت "المواصفات السعودية" أن هذا الاعتراف يسهم في دعم البنية التحتية للجودة، ويعزز من ريادة المملكة الإقليمية والدولية في مجال القياس والمعايرة، مما يعزز من دعم منظومة الاقتصاد الوطني بتحقيق الإسناد المترولوجي لأدوات القياس المستخدمة في المملكة.



وقد ضمّنت المملكة من خلال هذ الاعتراف تسلسل وتوافق وحدات القياس الدولي"SI" لديها مع وحدات القياس العالمية، كما يعني هذا الاعتراف الدولي بأن شهادات المعايرة الصادرة عن المركز الوطني للقياس والمعايرة معترف بها دولياً في جميع الدول الصناعية المتقدمة، وهو ما سيكون له أثر كبير على المستوى الاقتصادي من خلال رفع مستوى التبادل التجاري، وانسيابية السلع والمنتجات من الأسواق العالمية وإليها.



يذكر أن المركز الوطني للقياس والمعايرة حاصل على الاعتراف الدولي في 20 قدرة فنية لتقديم مجموعة من الخدمات الفنية في مجالات متعددة منها: مجال القياسات الكهربائية، ومجال قياسات الوقت والتردد، ومجال قياسات الأطوال، كما يعد المركز واحداً من أكثر المراكز الإقليمية والعالمية تطوراً في هذا المجال، ويقدم مجموعة من الخدمات الفنية لشركائه من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة ودول العالم.