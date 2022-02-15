المؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي يستضيف "القصبي" و"الراجحي".. غدًا

يتناولان ملفات عدة.. والحدث ينقل على الهواء مباشرة عبر القنوات السعودية

يُعقد المؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي غدًا، بمشاركة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي.

وسيستعرض وزير الإعلام أبرز المستجدات، فيما يتناول وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الملفات المتعلقة بمستقبل سوق العمل السعودي وقطاع التنمية الاجتماعية.

وسيجيب الوزيران خلال المؤتمر عن أسئلة الصحافيين، وسينقل على الهواء مباشرة عبر القنوات السعودية.