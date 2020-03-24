متحدث "إمارة الباحة" يوضح لـ"سبق": لم يصدر توجيه خاص بعزل "جرب العقيق"

أكد أن جميع الإجراءات التي تُطبَّق على الوطن تنفَّذ بالمركز

نفى متحدث إمارة الباحة، صحة المتداول حول توجيه أمير المنطقة بعزل مركز "جرب" بمحافظة العقيق ومنع الدخول إليه والخروج منه للحد من كورونا، وذلك بعد تزايد أعداد المصابين من المركز -بحسب الرسالة الخاطئة المتداولة-، مؤكدًا أنه لا شيء خاصًا بالمركز، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات التي تُطبّق على الوطن تنفّذ كذلك في المركز، من منع التجول مساءً، وإغلاق المقاهي والمطاعم، ومنع التجمعات، والإجراءات الأخرى.

وقال لـ"سبق" أحمد صالح السياري، وكيل إمارة الباحة المكلف ومتحدث الإمارة: "هناك مجموعة إجراءات احترازية من أجل الحد من هذا الوباء، وكلها تصب في مصلحة المواطن والمجتمع، نسأل الله أن يحفظ الوطن وقيادته وأهله".

وأضاف: "لم يصدر منع للدخول أو الخروج من مركز جرب بالتحديد عدا وقت منع التجول مساءً بأمر خادم الحرمين الشريفين الذي يسري على جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية الأخرى، والمطبقة في كل الوطن الغالي؛ لمنع انتشار الوباء من إغلاق المقاهي والمطاعم ومنع التجوال الجزئي وغيرها من الاحترازات الصحية".

ودعا متحدث إمارة الباحة إلى عدم الانجراف حول مروجي الإشاعات، مؤكدًا أن الوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع.

وكان عددٌ من الأهالي تناقلوا عبر مواقع التواصل إعلانًا مفاده (شرطة منطقة الباحة، وبأمر من أمير المنطقة، تمنع الدخول والخروج من مركز جرب التابع لمحافظة العقيق بالباحة، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشي انتشار العدوى بعد اكتشاف 8 حالات جديدة فيها)، وهو الأمر الذي نفاه لـ"سبق" وكيل الإمارة المكلف والمتحدث الرسمي.