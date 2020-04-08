عضو قوة مكافحة كورونا بإيران يكشف عن الأرقام الحقيقية

قال: إن التي يعلنها النظام غير صحيحة وهي أكثر بكثير مما يعلن

أكد عضو مكافحة الفيروسات في إيران حامد سوري، أن الأرقام الرسمية المعلنة من قِبَل المسؤولين الإيرانيين حول انتشار فيروس كورونا في إيران غير صحيحة.

وأضاف "سوري" أحد المسؤولين في قوة مكافحة فيروس كورونا، أن العدد الحقيقي للإصابات في إيران 500 ألف مصاب؛ في الوقت الذي تظهر فيه الأرقام الرسمية من المسؤولين في طهران ما يزيد قليلًا على 62 ألفًا وما يقارب 4 آلاف قتيل.

وزعم النظام الإيراني خلال الأسبوع الجاري في بيان رسمي، فحصه 70 مليون إيراني من أصل 83 مليون نسمة؛ للتحقق من إصابتهم بفيروس كورونا؛ إلا أن العديد من الخبراء والمتطلعين يؤكدون عدم امتلاك ظهران أي إمكانيات تجعلها قادرة على فحص هذا العدد الكبير، كما أنه لم يكن هناك أي مظاهر أو إعلانات برامج توعوية تشير إلى إخضاع المواطنين الإيرانيين للفحوصات.