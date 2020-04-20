الماجستير لـ"المدخلي" في الدراسات اللغوية والنحوية

حصل هادي جابر هادي المدخلي على درجة الماجستير في الدراسات اللغوية والنحوية من جامعة جازان بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، عن رسالته "المنهج النحوي في كتاب أعجب العجب في شرح لامية العرب المنسوب للزمخشري.. دراسة وصفية تحليلية" والتي ناقشها عبر برنامج البلاك بورد.

وضمت لجنة المناقشة كلًا من أ. د: حسن عثمان الحكمي مشرفًا ومقررًا، د. مجلي محمد الكريري مناقشًا، د. علي نجار محمد حسن مناقشًا .

وتلقى "المدخلي" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من اﻷهل والزملاء والأصدقاء، معبرًا عن سعادته بهذا الإنجاز، داعياً الله أن يجعله عوناً له على الخير والطاعة.

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20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 03:16 PM

الماجستير لـ"المدخلي" في الدراسات اللغوية والنحوية

صحيفة سبق الإلكترونية

جازان

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حصل هادي جابر هادي المدخلي على درجة الماجستير في الدراسات اللغوية والنحوية من جامعة جازان بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، عن رسالته "المنهج النحوي في كتاب أعجب العجب في شرح لامية العرب المنسوب للزمخشري.. دراسة وصفية تحليلية" والتي ناقشها عبر برنامج البلاك بورد.

وضمت لجنة المناقشة كلًا من أ. د: حسن عثمان الحكمي مشرفًا ومقررًا، د. مجلي محمد الكريري مناقشًا، د. علي نجار محمد حسن مناقشًا .

وتلقى "المدخلي" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من اﻷهل والزملاء والأصدقاء، معبرًا عن سعادته بهذا الإنجاز، داعياً الله أن يجعله عوناً له على الخير والطاعة.

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