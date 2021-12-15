بموافقة إمارة الباحة .. استعدادات مكثفة لملتقى "قرانا خير" لدعم الجمعيات الخيرية بالمنطقة

تنظمه جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بنخال ويستعرض التجارب الناجحة في العمل التطوعي

تواصل جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنخال استعداداتها المكثفة خلال الأيام القادمة لإقامة ملتقى "قرانا خير" لدعم وتطوير الجمعيات الخيرية بالمحافظة, وذلك بعد صدور الموافقة الرسمية من إمارة الباحة وبدعم ومتابعة محافظ القرى هزاع بن ناصر قرملة .

ويتضمن الملتقى عدداً من الجلسات الإثرائية وورش العمل, استمراراً لدور جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنخال البارز وجهودها الكبيرة وبرامجها النوعية خدمة للوطن والمجتمع .

وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة بنخال علي محمد آل حمود أن ملتقى "قرانا خير" يهدف إلى دعم الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية في منطقة الباحة, وتجويد العمل في القطاع الخيري ورفع كفاءة الأداء.

وقال إن الملتقى ينعقد تزامناً مع ما تسعى إليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من تنظيم وتطوير للقطاع الثالث, وبمشاركة جامعة الباحة حيث تتمثل مشاركتها في تقديم فعاليات هذا الملتقى.

وأوضح أن الملتقى الذى سوف يعقد قريباً ويستمر ثلاثة أيام يتخلله عدداً من أوراق العمل والتجارب الناجحة في العمل التطوعي وفقاً لرؤية المملكة 2030, وسيقدم أوراقها نخبة من المختصين في العمل الخيري, مبيناً أن الملتقى سيكون حضورياً للجمعيات الخيرية التابعة لمنطقة الباحة وعن بُعدعبر المنصات الإلكترونية للجمعيات التي تود المشاركة من خارج المنطقة إضافة إلى ذلك الجمعيات النسائية.