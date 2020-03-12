السفارة السعودية في الجزائر تدعو المواطنين للتواصل معها لترتيب عودتهم إلى المملكة

تنفيذًا للتدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا

دعت سفارة المملكة في الجزائر جميع المواطنين الموجودين في الجزائر الذين يواجهون صعوبة في الحجوزات مع شركات الطيران من أجل العودة إلى أرض الوطن إلى التواصل مع السفارة في الجزائر العاصمة وذلك لترتيب عودتهم بأقرب وقت.

وقالت السفارة: إن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للتدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على سلامة مواطنيها.

فيروس كورونا الجديد الجزائر

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12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 09:37 PM

تنفيذًا للتدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا

السفارة السعودية في الجزائر تدعو المواطنين للتواصل معها لترتيب عودتهم إلى المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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دعت سفارة المملكة في الجزائر جميع المواطنين الموجودين في الجزائر الذين يواجهون صعوبة في الحجوزات مع شركات الطيران من أجل العودة إلى أرض الوطن إلى التواصل مع السفارة في الجزائر العاصمة وذلك لترتيب عودتهم بأقرب وقت.

وقالت السفارة: إن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للتدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على سلامة مواطنيها.

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فيروس كورونا الجديد الجزائر

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