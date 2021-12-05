هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب شمال جزيرة هالماهيرا في إندونيسيا

ضربت هزة أرضية بقوة 6 درجات على سلم ريختر شمال جزيرة هالماهيرا في إندونيسيا، على عمق 151 كيلو متراً.

وذكر مسؤولون إندونيسيون، أن شخصاً على الأقل لقي حتفه وأصيب 41 بحروق خطيرة بعد ثوران بركان سيريمو في مقاطعة جاوة الشرقية في إندونيسيا.

وصرّحت إنداه ماسدار؛ نائبة رئيس مقاطعة لوماغانغ، خلال مؤتمر صحفي، بأنه إضافة إلى الوفاة المعروفة والإصابات، هناك شخصان مفقودان، وعَلِق ثمانية من عمال المحاجر عقب البركان.

وثار بركان سيميرو الإندونيسي الواقع في شرق جزيرة جاوة، أمس السبت؛ ما أدّى إلى تصاعد سحب من الدخان والرماد، ودفع السكان إلى الجري في بعض المناطق القريبة، بما في ذلك منطقة لوماجانغ.