المغرب يسجل 5 إصابات جديدة بـ"كورونا"

لحالات قادمة من فرنسا وإسبانيا ومصر

سجلت وزارة الصحة المغربية اليوم، خمس إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، من ضمنها حالتان قادمتان من فرنسا، وحالتان قادمتان من إسبانيا، وحالة واحدة قادمة من مصر.

وأوضحت، في بيان صادر لها، أن كل الحالات المسجلة تم التكفل بها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة؛ مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية لعدد المصابين بلغ 49 حالة مؤكدة، وحالتيْ وفاة.

وزارة الصحة المغربية فيروس كورونا الجديد

4

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 02:03 PM

لحالات قادمة من فرنسا وإسبانيا ومصر

المغرب يسجل 5 إصابات جديدة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 699

سجلت وزارة الصحة المغربية اليوم، خمس إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، من ضمنها حالتان قادمتان من فرنسا، وحالتان قادمتان من إسبانيا، وحالة واحدة قادمة من مصر.

وأوضحت، في بيان صادر لها، أن كل الحالات المسجلة تم التكفل بها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة؛ مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية لعدد المصابين بلغ 49 حالة مؤكدة، وحالتيْ وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة المغربية فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020