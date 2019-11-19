"الهلال الأحمر" يتلقى 297 بلاغاً خلال 12 ساعة وقت هطول الأمطار

تلقى مركز العمليات لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، 297 بلاغاً، خلال 12 ساعة الماضية وقت هطول الأمطار.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة ياسر الجلاجل، إن الهيئة تلقت أكثر من 297 بلاغاً من الساعة الخامسة فجراً وحتى الخامسة مساء اليوم.
وأضاف: كانت إصابات حوادث السير الأعلى بـ54 حالة طارئة، فيما سجلت ضيق التنفس لـ53 حالة، جرت مباشرتها، منها تم علاجه في الموقع والحالات التي تستدعي النقل نقلت إلى أقرب مستشفى.
الهلال الأحمر الرياض
كانت إصابات حوادث السير الأعلى بـ54 حالة طارئة
تلقى مركز العمليات لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، 297 بلاغاً، خلال 12 ساعة الماضية وقت هطول الأمطار.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة ياسر الجلاجل، إن الهيئة تلقت أكثر من 297 بلاغاً من الساعة الخامسة فجراً وحتى الخامسة مساء اليوم.
وأضاف: كانت إصابات حوادث السير الأعلى بـ54 حالة طارئة، فيما سجلت ضيق التنفس لـ53 حالة، جرت مباشرتها، منها تم علاجه في الموقع والحالات التي تستدعي النقل نقلت إلى أقرب مستشفى.