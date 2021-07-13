أمانة الشرقية تغلق 5 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

نفذت 1690 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1690 جولة رقابية، على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق 5 منشآت، وضبط 128 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وتطبيق توكلنا.

كما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات "940"، 18 بلاغاً، عن مخالفات لمنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

وتواصل أمانة الشرقية جهودها الرقابية المكثفة، بالتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية، والسعي لرفع المستوى التوعوي، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بالمنطقة.