من سويسرا وبولندا لإثيوبيا.. آخر تطورات الوباء في 5 دول

إندونيسيا وصلت لـ 2956 إصابة والفلبين سجّلت 106 جديدة

تواصل دول العالم نشر آخر أرقام فيروس كورونا وسط سعي دولي كبير لإنتاج لقاح أو علاج للفيروس.

وفي السطور التالية نستعرض آخر المستجدات في 5 دول.

سويسرا

أعلنت السلطات الصحية في سويسرا، الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا، إلى 705 والإصابات إلى 22,789 حالة.

بولندا

وصلت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بولندا اليوم، إلى خمسة آلاف إصابة.

وأفادت وزارة الصحة في بولندا، بأنه حتى صباح اليوم بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا 136 حالة وفاة.

إندونيسيا

سجلت وزارة الصحة في إندونيسيا، اليوم، 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 2956 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تمّ تسجيل 19 وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 240، بينما تعافى 222 شخصاً.

إثيوبيا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد؛ اليوم الأربعاء، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقال بيان صادر عن رئيس الوزراء الإثيوبي، إنه نظراً لخطورة فيروس "كورونا" المستجد، فإن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ وفقاً للمادة 93 من الدستور.

ودعا أحمد؛ المواطنين، إلى اتباع الإجراءات، التي ستصدر لتحديد حالة الشركات المملوكة للدولة.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت، السبت الماضي، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد، وهي لامرأة عمرها 60 عاماً.

الفلبين

قالت وزارة الصحة الفلبينية، يوم الأربعاء، إن تفشي جائحة كورونا أودى بحياة خمسة أشخاص آخرين وأصاب 106 أشخاص جدداً.

وأضافت وزارة الصحة، في بيان، بأن إجمالي عدد الوفيات بلغ 182 حالة والإصابات 3870 حالة.. وتعافى 12 شخصاً، الأربعاء؛ ليصل إجمالي مَن تجاوزوا المرض 96 شخصاً.