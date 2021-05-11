وكالة شؤون المسجد الحرام توزِّع الهدايا على قاصدي بيت الله ومنسوبي الجهات المشاركة

المصلون والمعتمرون عبَّروا عن امتنانهم وشكرهم لما تقوم به الرئاسة من خدمات

قامت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام بتوزيع عدد من الهدايا على قاصدي بيت الله الحرام والعاملين فيه من الجهات المشاركة ذات العلاقة.

ومن جانبهم، عبّر المصلون والمعتمرون ومنسوبو الجهات المشاركة عن امتنانهم وشكرهم لما تقوم به الرئاسة من خدمات في حُسن الاستقبال والإفادة.

ويأتي ذلك خدمة لقاصدي بيت الله الحرام، وانطلاقًا من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيدًا لاستمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.

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11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442 11:22 PM

المصلون والمعتمرون عبَّروا عن امتنانهم وشكرهم لما تقوم به الرئاسة من خدمات

وكالة شؤون المسجد الحرام توزِّع الهدايا على قاصدي بيت الله ومنسوبي الجهات المشاركة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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قامت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام بتوزيع عدد من الهدايا على قاصدي بيت الله الحرام والعاملين فيه من الجهات المشاركة ذات العلاقة.

ومن جانبهم، عبّر المصلون والمعتمرون ومنسوبو الجهات المشاركة عن امتنانهم وشكرهم لما تقوم به الرئاسة من خدمات في حُسن الاستقبال والإفادة.

ويأتي ذلك خدمة لقاصدي بيت الله الحرام، وانطلاقًا من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيدًا لاستمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.

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