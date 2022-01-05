"الصحة" تعلن: تقليص فترة التعافي من كورونا للمحصنين 7 أيام و10 لغير المحصنين

أكدت على المبادرة بأخذ الجرعة المستحقة

أعلنت وزارة الصحة تقليص فترة التعافي من كورونا للمحصنين 7 أيام، و10 أيام لغير المحصنين، ويتم تحديث الحالة في تطبيق "توكلنا".

وقالت "الصحة" عبر حسابها في "تويتر": "تحديث على فترة التعافي للمصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) الخاصة بالمحصن وغير المحصن، مع التأكيد على المبادرة بأخذ الجرعة المستحقة؛ وقايةً من أعراض الإصابة الشديدة بإذن الله".