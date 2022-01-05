"الصحة" تعلن: تقليص فترة التعافي من كورونا للمحصنين 7 أيام و10 لغير المحصنين

أعلنت وزارة الصحة تقليص فترة التعافي من كورونا للمحصنين 7 أيام، و10 أيام لغير المحصنين، ويتم تحديث الحالة في تطبيق "توكلنا".
وقالت "الصحة" عبر حسابها في "تويتر": "تحديث على فترة التعافي للمصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) الخاصة بالمحصن وغير المحصن، مع التأكيد على المبادرة بأخذ الجرعة المستحقة؛ وقايةً من أعراض الإصابة الشديدة بإذن الله".وزارة الصحة توكلنا كورونا لقاح كورونا
أكدت على المبادرة بأخذ الجرعة المستحقة
أعلنت وزارة الصحة تقليص فترة التعافي من كورونا للمحصنين 7 أيام، و10 أيام لغير المحصنين، ويتم تحديث الحالة في تطبيق "توكلنا".
وقالت "الصحة" عبر حسابها في "تويتر": "تحديث على فترة التعافي للمصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) الخاصة بالمحصن وغير المحصن، مع التأكيد على المبادرة بأخذ الجرعة المستحقة؛ وقايةً من أعراض الإصابة الشديدة بإذن الله".