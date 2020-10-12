الرياض تستضيف منتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين

غدًا افتراضيًا لمدة 5 أيام بمشاركة 500 شخصية قيادية دولية

يطلق مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وشركاؤه الدوليون: (منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات وجمعية منتدى القيم الدينية، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات)، غداً افتراضيًا فعاليات منتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين لهذا العام 2020م من مدينة الرياض عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الرياض، وسيستمر المنتدى لمدة خمسة أيام، بواقع جلسة رئيسة وثلاث حلقات نقاش، موزعة على مدار الأيام الخمسة .



ويشارك في فعاليات منتدى القيم الدينية، أحد أبرز الفعاليات القيمية والإنسانية عالميًا، التي تجمع القيادات والمؤسسات الدينية والقيمية والإنسانية المتنوعة عالميًا من أجل توظيف الأثر الإيجابي للدين والقيم في التنمية المستدامة والمساعدة الإنسانية، شخصيات وقيادات رفيعة المستوى، تبلغ (500) قيادة وخبير ومنظمات دينية وإنسانية، ومن مؤسسات عالمية ومن صناع سياسات، منهم (130) متحدثًا ومتحدثة ينتمون إلى (45) دولة ؛ منهم وزراء ومسؤولو منظمات ومؤسسات عالمية، فضلاً عن شخصيات دينية رفيعة المستوى ورؤساء جمعيات دينية وحوارية وثقافية .



وتتوزع الشخصيات المشاركة بالمنتدى على جملة من الجلسات والحلقات النقاشية المتزامنة خلال أيام المنتدى؛ تتويجًا لجهود فعاليات: (الطريق إلى قمة الرياض)، التي شهدت إقامة (6) لقاءات تشاورية وتحضيرية إقليمية في (5) قارات (آسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا والعالم العربي) بمشاركة (500) مشارك من المشتغلين بقضايا القيم الدينية والخبراء وصناع السياسات من أتباع (10) ديانات وثقافات متنوعة ينتمون إلى (70) دولةً، والتي أجريت بانتظام وتكللت بالنجاح بالرغم من التحديات التي سبَّبها تفشي جائحة كورونا المستجد (COVID-19) التي شكّلت تحديًا خطيرًا للمجتمعات والأنظمة الصحية والاقتصادية، وبرزت تداعياتها بقوة في مناقشات ومشاورات هذه اللقاءات مع المشاركين والمشاركات كافَّة، وتُعَدُّ قضايا هذه اللقاءات، جزءًا رئيسًا من جدول أعمال هذا المنتدى العالمي.