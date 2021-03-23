رئيس منتدى علماء إفريقيا: نؤيد مبادرة المملكة لإحلال السلام في اليمن

"النحوي" أثنى على الدور الميمون لقيادة السعودية في خدمة قضايا الأمة

قال الشيخ محمد الحافظ النحوي رئيس منتدى علماء إفريقيا رئيس التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا فقد تلقينا بسرور كبير المبادرة الكريمة التي أعلن عنها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والتي تنص على وقف العمليات الحربية وإطلاق مبادرة سياسية تفضي إلى حل سياسي توافقي في اليمن الشقيق.

جاء ذلك في بيان صحفي ومن منطلق اهتمامنا بالشأن اليمني باعتباره بلدًا إسلاميًا وعربيًا عزيزًا علينا وبحكم روابط الإخوة في الدين فإننا في هيئات المجتمع المدني التابعة لنا "منتدى علماء إفريقيا وفي التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب إفريقيا" نؤيد هذه المبادرة وندعو جميع الأطراف في اليمن إلى الاستجابة لها.

كما نشيد بالدور الميمون الذي تتطلع به بلاد الحرمين الشريفين بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله وهو دور يُسهم دومًا في خدمة الأمة وقضاياها الكبرى.

وندعو كل هيئات المجتمع المدني في العالم الإسلامي وعلى كل المستويات السعي في دعم هذه المبادرة والوقوف خلفها كما ندعو الشعوب الإسلامية للوقوف معها من أجل أن يعود الأمن والأمان لربوع اليمن الشقيق، مختتمًا - تصريحه بالدعاء نسأل الله أن يحقن دماء المسلمين ويوفق قادة اليمن ويؤلف قلوبهم لأمر خير يصونون به دماء شعبهم ويرجع به اليمن مستقرًا آمنًا كما كان دومًا.