شاهد.. محافظ الأفلاج يترأس جلسة استثنائية للمجلس المحلي

لمناقشة احتياجات مستشفى المحافظة

ترأس محافظ الأفلاج، تركي بن سعود الهزاني، اليوم، الجلسة الاستثنائية للمجلس المحلي، لمناقشة احتياجات مستشفى الأفلاج العام، وتحديد النقص في الكوادر الطبية والفنية في المستشفى وبعض مراكز الرعاية الصحية الأولية في المحافظة.

نوقش ذلك مع مدير المستشفى، الدكتور عبدالعزيز القاسم، ومساعده إبراهيم الشريد. كما جرى استعراض احتياجات المستشفى والمراكز الصحية التي تقدم خدماتها للقرى التابعة للأفلاج.

وكلف المجلس، في توصياته، لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية المنبثقة من المجلس المحلي، بزيارة مستشفى الأفلاج، ومقابلة مديرها والمدير الطبي، وبحث الوضع الراهن فيه، وتحديد الملاحظات والنقص الحاصل بالمستشفى من كوادر طبية وفنية وغيرها من أجهزة وخلاف ذلك، وبحث النقص الحاصل في الأطباء والعيادات غير المكتملة، خصوصًا عيادة النساء والولادة، وموضوع عدم توفر طبيبة ولادة بالمستشفى.

وبحث الاجتماع موضوع نقل بعض الأطباء والطبيبات المتميزين من المستشفى، وتكليفهم بالعمل في مستشفيات أخرى خارج المحافظة، مثل تخصصات الأنف والأذن والحنجرة، رغم حاجة المستشفى لها ولمثل هذه الكوادر الطبية المتميزة.

كما ناقش المجلس النقص الحاصل في الأطباء والفنيين بالمراكز الصحية وعدم وجود مناوبين فيها.

وأكد المحافظ في ختام الاجتماع، ضرورة عرض لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية، نتائج اجتماع المجلس المقرر عقده الأسبوع المقبل، لاتخاذ ما يلزم بشأنها ورفعها لأمير الرياض، رئيس مجلس المنطقة.