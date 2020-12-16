"الحقيل" يقوم بجولة تفقدية في مشروعات أمانة العاصمة المقدسة

عقب اجتماع عقده مع "القويحص" لمتابعة عرض مرئي للإنجازات

قام وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، بزيارة أمانة العاصمة المقدسة، والوقوف على بعض المشاريع الخدمية والطرق المحورية بمكة المكرمة، يرافقه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص وعدد من قيادات الأمانة.

واستهل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، زيارته التفقدية للأمانة، بعقد اجتماع بمكتب أمين العاصمة المقدسة.

وشهد الاجتماع، تقديم عرض مرئي عن إنجازات الأمانة في مجالات الطرق، وأعمال الصيانة، والسفلتة، والإنارة، وتنفيذ مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وإنشاء الحدائق والمتنزهات العامة والمسالخ، ورفع المخلفات، وتنفيذ الأرصفة والممرات وجسور المشاة، وتنفيذ أعمال التشجير والتجميل، واستعراض نظم المعلومات الجغرافية والخرائط العقارية بمكة المكرمة، وتدشين مؤشرات الأداء للبلديات، إضافة إلى اعتماد مخطط شهداء الواجب.

وعقد لقاء مع رؤساء المجالس البلدية ورؤساء البلديات المرتبطة بالعاصمة المقدسة، ولقاء مع المستثمرين والمطورين العقاريين؛ لمناقشة المشاريع والفرص الاستثمارية واحتياجات المستثمرين ورواد الأعمال، وأبرز العوائق التي تواجههم في الاستثمارات البلدية، وتوفير جميع الخدمات والتسهيلات الممكنة لهم نظامًا؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وزار "الحقيل" الإدارة العامة لخدمة العملاء، واطلع على أبرز الخدمات المقدمة للعملاء والعناية بهم من خلال حزمة من المبادرات والتجارب الفريدة لعموم المستفيدين، وأكد أهمية العناية بالمواطن والمقيم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم عبر إيجاد بيئة عمل محفزة تقوم على الأداء المؤسسي المتميز والاعتناء بالعميل وتعزيز ثقافة خدمة العملاء، وتوسيع نطاق العمل بها وفق أسس علمية ومفاهيم عمل صحيحة وحديثة، ووجّه بتغيير مسمى "الإدارة العامة لخدمة العملاء" بالأمانة إلى "الإدارة العامة لتجربة العميل"؛ لتحقيق أعلى درجات التكامل المؤسسي وترسيخ ثقافة العناية بالعملاء على كل المستويات التنظيمية في أمانة العاصمة المقدسة.

عقب ذلك استكمل "الحقيل" مسار جولته التفقدية؛ للاطلاع ميدانيًّا على أبرز المشروعات المنجزة بالعاصمة المقدسة؛ حيث شاهد مشروع تأهيل شارع الخنساء الذي يبلغ طوله 2000م وعرضه 32م، متضمنًا 300 عمود إنارة و300 شجرة و200 موقف للسيارات.

ويُعد مشروع تأهيل شارع الخنساء أحد المشاريع التطويرية التي تتبناها الأمانة لتحسين الأحياء العشوائية ومعالجة التشوه البصري في أحياء ومناطق متفرقة في مكة المكرمة.

وقد وقف "الحقيل" على حي النكاسة العشوائي؛ للاطلاع على العقارات التي تمت إزالتها لمصلحة مشروع تطوير منطقة النكاسة، ومتابعة أعمال إعادة تكوين البيئة العمرانية والإسكان وشبكات المواصلات والمرافق والخدمات العامة والاستعمالات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية.

ووقف الوزير على مخططات ولي العهد 1- 2- 3- 4، ومتابعة أعمال البنى التحتية لمخطط ولي العهد 9 التابع لوزارة الإسكان، وتدشين أعمال حماية مخططات ولي العهد 5- 6 من أخطار السيول، والْتقى عددًا من المواطنين من أهالي المنطقة، واستمع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم للخدمات البلدية.

وزار "الحقيل" مدينة السيارات بحي العكيشية، ومشروع "جوهرة الرصيفة" بالشوقية، وقام بجولة على مشروع ممشى زينب الهلالية، والمرور على جسر تقاطع شارع عبدالله عريف مع طريق الحجون، واطلع على المواقف الذكية ومبنى المواقف متعدد الطوابق وغرفة العمليات بالسليمانية، وتفقد طريق الأمير سلطان "أحد محاور معالجة التشوه البصري".

واستكمل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، مسار جولته التفقدية، لمتابعة أعمال غرفة عمليات الأنفاق، ومتابعة أعمال النظافة بمكة المكرمة، وزار منشأة جسر الجمرات بالمشاعر المقدسة، ووقف على بعض الطرق والتقاطعات الحيوية بالعاصمة المقدسة.