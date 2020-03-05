"فيصل بن مشعل" يدشّن حملة الوقاية من "كورونا" في القصيم

شاهد عرضًا مرئيًّا يوضح جهود وزارة الصحة للتعريف بالمرض

دشن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، في مجلس الاستقبال الرئيس بمقر الإمارة بمدينة بريدة؛ حملة الوقاية من فايروس كورونا في القصيم، التي ينفذها التجمع الصحي بالمنطقة، بالتعاون مع إمارة القصيم ورابطة التواصل الاجتماعي بالمنطقة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية بالمنطقة.



وشاهد عرضاً مرئياً يوضح جهود وزارة الصحة في تدشين الحملة الوقائية من فايروس كورونا ، ولتعزيز الوقاية من هذا المرض وتعريف المجتمع بذلك ، من خلال نشر مفهوم الوقاية الصحية.



ثم قدم استشاري الأمراض المعدية الدكتور محمد القذلان، نبذة عن فايروس كورونا الجديد ، الذي هو عبارة عن فايروس يؤثر على الجهاز التنفسي السفلي ويحتاج المصاب به عناية ورعاية ،والذي اكتشف في مطلع سنة العشرين ، مشيراً إلى أن من مسببات سرعة انتشاره أنه ينتشر عن طريق الهواء ، مؤكداً أنه يجب الحذر من فايروس كورونا الجديد ، والتعامل وأخذ الأمر على محمل الجدية.



وأشاد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشايع، بحرص أمير المنطقة وجميع الجهات المعنية ، الذين شاركوا في حملة التوعية وكيفية الوقاية من هذا الفايروس، خاصّاً في ذلك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي.



وتحدث عن أعراض الإصابة بفايروس كورونا ، وأنه تم تكون فريق في التجمع الصحي لفايروس كورونا واستقبال جميع المكالمات والبلاغات التي تخص الفايروس ، مطالباً بتفعيل التوعية وضخها للمجتمع وإشراكهم بما يناسبهم من هذه التعليمات الوقائية.



وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي، أن هناك إجراءات احترازية ستتخذها وزارة الصحة لعزل المشتبه بهم ، مبرزاً الحرص الشديد لوزارة الصحة لاحتواء فايروس كورونا الجديد وأن لا ينتشر في المملكة ، منوهاً بالجهود التي لدى الوزارة بالقضاء عليه.



وأكد أمير منطقة القصيم أن كل ما في الحملة هما جانبان مهمان: الأول على رابطة التواصل الاجتماعي بالقصيم ، تفعيل دورها للتوعية في هذه الحملة؛ لأن الوقاية خير من العلاج ، وأخذ المادة الإعلامية التوعوية التي نفذتها وزارة الصحة للوقاية من فايروس كورونا الجديد ونشرها للجميع .



ولفت إلى أن الجانب الثاني هو لطمأنة الجميع بعدم أخذ منحى الإرجاف وتخويف الناس في المعلومات بعدد المصابين وأخذ المعلومة من الجهات المختصة مثل وزارة الصحة.



وقال: خلال هذه الحملة نسعى إلى أهمية أخذ المعلومة الصحيحة وعدم سماع الإشاعات في انتشار الفايروس وغيره في مناطق المملكة؛ لأن هناك من يريد أن يعكر صفو هذه البلاد وحياة المواطنين والمقيمين الآمنين ، محملاً المسؤولية للتعاون مع الحملة جامعة القصيم والتعليم والهلال والأحمر والمطار وغيرها من الجهات، ولتوعية هي عنصر أساسي في العلاج ، ونؤكد أهمية التعاون لتفعيل هذه التوعية.



وبيّن الأمير فيصل بن مشعل أن تدشين هذه الحملة لتعطي المواطن والمقيم المعلومات الصحيحة عن فايروس كورونا الجديد وطرق الوقاية السليمة منه، منوهاً بما قامت به الدولة ووزير الصحة من جهود وتسخير فريق عمل يعمل لذلك الخصوص ، مدللاً على أن ما قامت به الدولة يؤكد أهمية الوقاية من هذا الفايروس الجديد.



وحضر التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي ، ووكيل الإمارة المساعد للحقوق صالح البرادي ، وأمين المنطقة المكلف المهندس عبداللطيف الخطيب ، ومدير شرطة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي ، وعدد من محافظي المحافظات والمسؤولين بالمنطقة من مدنيين وعسكريين ، والمشرف على رابطة التواصل الاجتماعي بالقصيم سويلم بن مطر العنزي.