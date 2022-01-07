أمريكا تُسجِّل 705,264 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات يقترب من 58 مليونًا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 705,264 إصابة ‏جديدة، و1,577 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 57,898,239، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 829,740 حالة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا كورونا

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07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443 09:29 PM

إجمالي الإصابات يقترب من 58 مليونًا

أمريكا تُسجِّل 705,264 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 705,264 إصابة ‏جديدة، و1,577 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 57,898,239، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 829,740 حالة.

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أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا كورونا

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