مشاريع الوهم كشفتها "نزاهة".. إعفاء رئيس بلدية بجازان وكف يد متورطين بالطريق

تكليف بديل لتسيير الأعمال على خلفية فساد وملايين تم تسليمها للمقاولين.. "غير موجودة"

كشفت مصادر "سبق"، أنه أعفي، مؤخرًا، رئيس إحدى بلديات منطقة جازان، بعدما كشفت "نزاهة" من خلال تحقيقاتها، وجودَ مشاريع مليونية وهمية، وجرى تكليف بديل عنه لتسيير العمل.

وكانت مصادر "سبق" قد كشفت أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمنطقة جازان، تُحقق في معلومات عن وقوع فساد بإحدى بلديات المنطقة، وتَمثّل ذلك في صرف مبالغ كبيرة على مشاريع غير موجودة على الواقع وتسليم المبالغ للمقاولين.

وطالبت الهيئة بتطبيق الأنظمة ضد مَن يثبت فساده وتورطه في القضية، وينتظر كف يد عدد من المتورطين في القضية الجديدة عن العمل حتى نهاية التحقيقات.