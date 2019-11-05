الجامعة العربية: اتفاق الرياض خطوة مهمة للحفاظ على تكامل تراب اليمن

أبو الغيط ينوه بدور السعودية في جمع كافة الأطراف إلى مائدة التفاوض

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي خطوة مهمة للحفاظ على تكامل التراب اليمنى، وللحيلولة دون انزلاق البلد نحو المزيد من الانقسام والتفكك.

وأضاف أبو الغيط، وفق تصريح لليوم السابع؛ أن المملكة العربية السعودية قامت بدورٍ مهم ومُقدَر في رعاية الاتفاق ودفع الأطراف اليمنية إلى مائدة التفاوض.

من جهته ذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن اتفاق الرياض يُعطي إشارة على إمكانية التوافق بين الأطراف اليمنية من أجل تجنب الحرب والانقسام، مُضيفاً أن الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وتكامل ترابه الوطني؛ هي أهدافٌ تحظى بتأييد ودعم كافة الأطراف الحريصة على مستقبل اليمن وشعبه.

وأعرب المصدر عن أمله في أن يكون الاتفاق خطوة على طريق إنهاء الحرب في اليمن، بصورة تحفظ له استقراره، ولجيرانه أمنهم.