"تعليم عسير" يعتمد مليونين و700 ألف ريال مكافآت للطلاب والطالبات

لشهر محرم من العام الجاري.. ودعتهم لمراجعة حساباتهم البنكية

‬اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر محرم من العام الجاري بمبلغ 2.721.246 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، بواقع 1.483.552 ريالا للطلاب، و1.237.694 ريالا للطالبات.

وأوضحت الإدارة أنه تم إيداع المبالغ بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، داعية الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة الحسابات البنكية؛ للتأكد من الإيداع.