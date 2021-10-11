حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عسير.. و"الأرصاد" ينبّه

المركز الوطني: تشمل محافظات عدة وتتواصل حتى الساعة الـ 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.