شاهد.. كائن بحري غريب بشاطئ البرك يتغير شكله ولونه عند الاقتراب منه

تتميز الحياة البحرية بأنها متنوعة جدًّا، وتزخر بأنواع كثيرة لا تعد ولا تحصى من الكائنات الحية.
ورصدت عدسة "سبق"، صباح أمس السبت، كائنًا بحريًا غريبًا على شاطئ البرك بمنطقة عسير، يتغير لونه وشكله عند الاقتراب منه ويُخرج لسانه ويدخله بشكل سريع.كائن بحري شاطئ البرك
رصدته عدسة "سبق" على الشاطئ الواقع بمنطقة عسير
تتميز الحياة البحرية بأنها متنوعة جدًّا، وتزخر بأنواع كثيرة لا تعد ولا تحصى من الكائنات الحية.
ورصدت عدسة "سبق"، صباح أمس السبت، كائنًا بحريًا غريبًا على شاطئ البرك بمنطقة عسير، يتغير لونه وشكله عند الاقتراب منه ويُخرج لسانه ويدخله بشكل سريع.