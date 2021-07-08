"الخطوط الحديدية": رحلات إضافية للمسافرين عبر ‎قطار الشمال يومي 16 و23 من يوليو الحالي

في وجهته بين الرياض والمجمعة والقصيم.. والحجز الإلكتروني يوفر 49%

كشفت الخطوط الحديدية السعودية عن تسيير رحلات إضافية للمسافرين عبر ‎قطار الشمال في وجهته ما بين الرياض - المجمعة - القصيم، في يومي 16 و23 من شهر يوليو الحالي.



وأوضحت أن الرحلات المغادرة ستكون على القطار رقم 36 من الرياض إلى القصيم مروراً بالمجمعة، بينما ستكون رحلات العودة على القطار رقم 39 من القصيم إلى الرياض.



وأشارت إلى أن المسافرين بإمكانهم الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق، وسيوفر 49% من قيمة التذكرة.