باحثة بجامعة الإمام تنال الماجستير في "عزل الأتباع عند جماعة الإخوان"

بدرجة "الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى"

حصلت الباحثة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ندى علي راشد العبداللطيف، مساء اليوم، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، في تخصص الدراسات الإسلامية المعاصرة بعنوان "عزل الأتباع عند جماعة الإخوان المسلمين".

وكانت الرسالة التي تقدمت بها الباحثة تحت إشراف الدكتورة بدور بنت عبدالله المطوع، وشارك في مناقشتها مستشار رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للشؤون الفكرية، وفضيلة الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر، وعضو هيئة التدريس بالجامعة الدكتور عبدالله بن علي المبارك.

"سبق" تهنئ الباحثة "ندى العبداللطيف"، متمنية لها التوفيق والسداد والنجاح.