"الخدمة المدنية" تعلن قائمة المرشحين الأوليّة لشغل 57 وظيفة

على موقع الوزارة الإلكتروني

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء المرشحين مبدئياً والمتقدمين لشغل 57 وظيفة، حيث بلغ عدد المرشحين مبدئياً 145 متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلنة في تاريخ 7/ 9/ 1440هـ، وذلك على موقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الجوال؛ وذلك لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية للمفاضلة في اختيار المرشح والمرشحة الأنسب، مؤكدة أنها دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية.

وأضافت أنه في حالة عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد طلب المتقدم والمتقدمة، وترشيح الأعلى نقاطاً بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.