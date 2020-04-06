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ساعتان فقط يوميًا.. أضرارها: اعتزال المجتمع والسمنة والتحريض على التدخين والعنف

طبيب متخصص للأطفال: احذروا من الإسراف في الألعاب الإلكترونية أثناء العزل المنزلي

حذر استشاري الغدد الصماء وسكري الأطفال بكلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز البروفيسور عبدالمعين الأغا، الأطفال من الإسراف وإضاعة الوقت في الألعاب الإلكترونية، مبينًا أن العزل المنزلي لا يعني إضاعة كل الوقت وراء الجوال والأجهزة الذكية، إذ إن تعليم الأبناء كيفية إدارة الوقت أمر مهم، خصوصًا هذه الفترة التي يوجدون خلالها في المنزل.



وشدد على ضرورة تقنين استخدام الأجهزة الذكية بين الأطفال، على ألا تتجاوز الساعتين فقط يوميًا، ومنع استخدام الأجهزة أثناء تناول الطعام، ومراقبة الألعاب الإلكترونية التي يختارونها، وحثهم على البرامج المفيدة التي تشجع على الأمور الإيجابية في الحياة وتصقل مواهبهم وتثري حصيلتهم العلمية.



وبين أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، حددت ساعات استخدام الأجهزة وهي ساعتان يوميًا، مشيراً إلى أن أبرز الآثار السلبية الناتجة عن كثرة استخدام الألعاب الإلكترونية هي: الاعتزال عن المجتمع، والسمنة المفرطة، أو فقدان الشهية التام، والتحريض على التدخين، وعلى العنف الجسدي، والعنف اللفظي، وانخفاض مستويات الذكاء الاجتماعي، والدراسة، والتحصيل العلمي، وزيادة حالات فرط الحركة، وقلة التركيز.