"آل الشيخ" يوجّه أمين عسير بإيجاد حلول للرفع من مستوى الخدمات في بارق

مع وضع خطة تنفيذية لتوفير الخدمات البلدية بشكل كامل بالمحافظة

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ توجيهًا لأمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي، بوضع حلول عاجلة للرفع من مستوى الخدمات في محافظة بارق شمال عسير، مع وضع خطة تنفيذية لتوفير الخدمات البلدية بشكل كامل بالمحافظة.

ويأتي ذلك التوجيه بعد تذمر المواطنين من نقص الخدمات المقدمة من قِبل البلدية للمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

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07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440 10:29 PM

مع وضع خطة تنفيذية لتوفير الخدمات البلدية بشكل كامل بالمحافظة

"آل الشيخ" يوجّه أمين عسير بإيجاد حلول للرفع من مستوى الخدمات في بارق

محمد طيران

بارق

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أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ توجيهًا لأمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي، بوضع حلول عاجلة للرفع من مستوى الخدمات في محافظة بارق شمال عسير، مع وضع خطة تنفيذية لتوفير الخدمات البلدية بشكل كامل بالمحافظة.

ويأتي ذلك التوجيه بعد تذمر المواطنين من نقص الخدمات المقدمة من قِبل البلدية للمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

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