"صفقة القرن": الأمم المتحدة تؤكد تمسكها بحل الدولتَيْن على حدود 1967

"دوجاريك" شدَّد على التزام المنظمة بقراراتها ذات الصلة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس التزامه بدعم خطة سلام في الشرق الأوسط على أساس القرارات الدولية، وتحقيق رؤية الدولتين على أساس حدود ما قبل 67، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز الأمريكية في نبأ عاجل اليوم (الأربعاء).

وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان أصدره عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بأن موقف الأمم المتحدة من حل الدولتين محدد على مَرّ السنين بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة التي تلتزم بها الأمانة العامة.

وذكر "دوجاريك" أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بمساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين على حل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أصدر قرارًا قبل شهر من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السلطة، دعا فيه لإنهاء المستوطنات الإسرائيلية، بتأييد 14 صوتًا، وامتناع الإدارة الأمريكية السابقة عن التصويت.