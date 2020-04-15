"زين السعودية" تعزِّز مسؤوليتها الاجتماعية بأكثر من 10 مبادرات إنسانية في أزمة "كورونا"

أبرزها تقديم 30 ألف اشتراك مجاني للطلاب ودعم "التعليم عن بُعد" والمعزولين صحيًّا

أطلقت شركة "زين السعودية" مبادرات إنسانية عدة منذ بداية أزمة كورونا، كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن، تزامنًا مع صور التآزر والتكاتف الوطني الذي جسَّده المجتمع السعودي بهدف اجتياز هذه الفترة الصعبة، والمساهمة في الحد من أضرارها.

وفي التفاصيل، تجسَّدت تلك المبادرات في دعم الجانب التعليمي من خلال التعليم عن بُعد، والتسهيل على مؤسسات الأعمال، والتخفيف عن العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأفراد، ودعم المصابين أو المعزولين في المستشفيات أو المنازل، وبعض المبادرات التوعوية.

ومن جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية"، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، بدعم "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية" عددًا من هذه المبادرات، وتسهيلها، من خلال الترخيص المؤقت للمشغلين باستخدام ترددات إضافية في النطاقين 700 و800 ميجاهرتز؛ ما يعني زيادة في الترددات المستخدمة بنسبة 50 في المئة من قِبل مقدمي الخدمات في السعودية، وتعزيز قدرات الشبكة في مختلف المناطق لتلبية الطلب المتزايد على شبكة الإنترنت خلال هذه الأزمة، وضمان جودة الاتصالات.

وأكد الدغيثر أن هذه المبادرات تؤكد أهمية الدور الإنساني والتوعوي الداعم الذي تلعبه "زين السعودية" كشريك أساسي في بناء وتطوير المجتمع الرقمي في السعودية. مشددًا على ضرورة التآزر بين مختلف مكونات المجتمع، والتكاتف لاجتياز هذه المرحلة الحساسة.

وتعبيرًا عن إيمانها الراسخ بأهمية الدعم لقطاع التعليم أعلنت "زين السعودية" التبرع لطلاب وطالبات السعودية بـ 30 ألف اشتراك لبيانات الإنترنت. وتأتي هذه الخطوة لمواكبة ودعم مبادرة "كلنا عطاء"، وكذلك حملة "كن جزءًا من الرحلة التعليمية لأحدهم، وتبرع بجهازك الإضافي"، التي أطلقتها "وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات" في السعودية، بالشراكة مع عدد من مؤسسات القطاع الحكومي، والشركات الخاصة وغير الربحية؛ بهدف دعم شمولية التعليم، وتذليل العقبات أمام التعلُّم عن بُعد، وسد الفجوة التي يعانيها طلاب وطالبات السعودية من أبناء الأُسر محدودة الدخل.

وقررت "زين السعودية" للمشتركين في باقات الأعمال السماح لموظفي الشركات بإجراء مكالمات لا محدودة بين بعضهم بعد أن كانت مقيدة بحد معيَّن، بما يسهِّل عملهم من المنزل، ويعزز مبادرات العمل عن بُعد، إضافة إلى قرارها عدم فصل الخدمة عن العملاء من شركات صغيرة ومتوسطة لعدم تسديد الفواتير لمدة شهر.

وقامت الشركة بتمديد فترة سداد الفواتير للمشتركين الأفراد 16 يومًا إضافية، مع إمكانية التسديد عبر القنوات الإلكترونية من المنزل، من خلال تطبيق الهواتف النقالة، أو موقع الشركة الإلكتروني، أو حتى من خلال القنوات الرقمية للبنوك.

وخفضت الاشتراك على باقات شباب 5G المفوترة بنسبة 20 في المئة، وقدمت لمشتركي "زين فايبر" الجدد شهرًا مجانيًّا، وضاعفت البيانات على الباقات الصوتية، وسمحت بتجميد بعض الخدمات عند رغبة العملاء، من دون دفع أي رسوم إضافية.

وسمحت للمستخدمين بتصفُّح مجاني للمنصات التعليمية عن بُعد، وللمواقع والتطبيقات الحكومية والصحية، من دون استهلاك البيانات، وذلك من خلال موقع بوابة التعليم الوطنية "عين"، أو بوابة منظومة التعليم الموحدة في وزارة التعليم، أو موقع وزارة الصحة.

وفي إطار المبادرات الداعمة للجهود الإنسانية والصحية للسلطات الرسمية قدَّمت الشركة خدماتها مجانًا للعملاء المعزولين في المنازل والمستشفيات، الذين تأكدت إصابتهم بفيروس "كورونا".

ولضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وحثهم على تحمُّل المسؤولية، أطلقت "زين السعودية" مبادرة تفاعلية مبتكرة من خلال هاشتاق #بيتك_أزين؛ بهدف تشجيع الناس على البقاء في منازلهم، واتباع الإجراءات والتوجيهات الرسمية في الحد من التجوُّل، والابتعاد عن التجمعات، وذلك كإجراء احترازي فعّال لمكافحة وباء "كورونا"، والحد من انتشاره.

كما أطلقت على شبكتها اسم StayHome، بدلاً من Zain، وأرفقت المكالمات بإعلان صوتي، يدعو المتصل إلى البقاء في المنزل، وعدم مغادرته.

يُذكر أن "زين السعودية" حرصت أيضًا على تعزيز سلامة موظفيها في مختلف مناطق السعودية، واتخذت الإجراءات اللازمة منذ بداية الأزمة، وتم إرسال رسائل توعوية بضرورة توخي الحذر، والتقيُّد بإرشادات السلامة وتوجيهات وزارة الصحة السعودية والسلطات المحلية.



