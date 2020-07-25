ألمانيا.. مقتل 3 أشخاص وإصابة طفل في تحطم طائرة فوق منزل

اصطدمت بمنطاد قبل سقوطها

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب طفل، اليوم (السبت)، في طائرة صغيرة سقطت فوق سطح مبنى سكني في ولاية شمال-الراين وستفاليا.





وأوضح متحدث باسم الشرطة أن النيران اشتعلت في سطح المبنى السكني، الذي يقع في بلدة فيسيل بعد أن اصطدمت الطائرة الخفيفة به، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبهم، ذكر شهود لوسائل إعلام محلية أن الطائرة كانت قد اصطدمت بمنطاد قبل وقت قصير من سقوطها.