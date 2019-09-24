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وزعت 20 ألف نسخة احتفالًا باليوم الوطني تحت شعار "همة حتى القمة"

"مجلة مكي" تصافح أبناء الوطن وتحكي جهود المملكة في خدمة الحرمين

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وزع مشروع تعظيم البلد الحرام -ممثلًا في برنامج "مكي للأطفال"- الإصدار الخاص باليوم الوطني الـ89، تحت شعار "همة حتى القمة"، ضمن الاحتفال الذي أقيم بمكة المكرمة في "حديقة الحسينية"، بالشراكة بين مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة وجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.

وحصل الأطفال الحاضرون بصحبة أسرهم على نسخ مجانية من المجلة، كما قدّم فريق فعاليات "مكي" مجموعة من المسابقات الحركية التي تغرس حب الوطن لدى أبناء مكة المكرمة.

وأوضح مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي، أنه تمت طباعة 20 ألف نسخة من مجلة "مكي" تفعيلًا لليوم الوطني، وأنها استقبلت طلاب بعض مدارس التعليم بمكة المكرمة في يومهم الدراسي الذي يحتفلون فيه باليوم الوطني؛ مبينًا أنها تتضمن محتوى معرفيًّا عن جهود حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، من عهد الملك المؤسس وحتى هذا العصر الزاخر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.